تحل في 22 سبتمبر ذكرى رحيل الفنانة القديرة فردوس محمد، التي رحلت في سبتمبر عام 1961 عن عمر ناهز 50 عامًا، وبعد وفاة والداها تربت فردوس في بيت الشيخ علي يوسف، أحد أعلام ورموز الصحافة المصرية (مؤسس جريدة المؤيد).

وعلى الرغم من أنها لم ترزق بأولاد، إلا أنها قامت بدور الأم باقتدار وبراعة كبيرة، فقدمته أمام نجوم كبار مثل: عبد الحليم حافظ، شكري سرحان، عمر الشريف.

وارتبطت بها أدوار الأمومة خاصة في الفترة التي سبقت رحيلها بسنوات قليلة، وفي ذكري رحيلها تستعرض "الشروق" أبرز أدوارها كأم في سينما الخمسينات:

١-أم حسين وعلي

جسدت فردوس محمد دور الأم في فيلم "رد قلبي" عام ١٩٥٧عن رواية الكاتب الكبير يوسف السباعي، وإخراج عز الدين ذو الفقار، وكانت أمًا لحسين وعلي (شكري سرحان وصلاح ذو الفقار) وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب جمعت بين علي ابن الريس عبد الواحد (حسين رياض) بالأميرة انجي (مريم فخر الدين )، ولكن الفوارق الطبقية تعرقل قصة الحب، ولكن قيام ثورة يوليو يجمع بينهما وتكتمل مسيرة قصة الحب.

2- أم أحمد

في غام 1959 قامت فردوس محمد بدور "أم أحمد" في فيلم "حكاية حب" من تأليف علي الزرقاني وبطولة مريم فخر الدين وعبد الحليم حافظ، تحكي الأحداث عن أحمد (عبد الحليم حافظ) مدرس موسيقى بسيط يعول أمه الكفيفة وأخيه الصغير، ولديه طموح كبير بأن يصبح مطربًا معروفًا تقوده الصدفة للقاء الإذاعية آمال فهمي في الشارع، لتأتيه فرصة ليبدي موهبته ويغني أغنيته الشهيرة "بحلم بيك" وتظهر فردوس في المشهد وهي تستمع لغنائه في الراديو بمشاعر ظهرت على الشاشة كأنها واقعية تمامًا.

3- أم عادل

في عام 1959 أيضا قامت بدور أم الفنان عمر الشريف في فيلم "إحنا التلامذة " سيناريو الأديب الكبير نجيب محفوظ، وإخراج عاطف سالم، وبطولة شكري سرحان ،يوسف فخر الدين.

وقدمت في الفيلم شخصية "أم عادل " وهو التلميذ الذي يحب ابنه الجيران سهام، ولكن يعارض والده مشروع الزواج ويقرر طرده خارج المنزل، تمرض الأم حزنًا لبعد ابنها عنها وتقدم مشهدًا إنسانيًا وهي تقول للأب بأن الدواء لن يساعدها علي الشفاء، لأنها تريد عودة الابن لها .

4- أم وردة

قدمت فردوس محمد دور "أم وردة" في فيلم بياعة الورد الذي عرض في 1959، من بطولة سميحة أيوب ومحسن سرحان، وتأليف وإخراج محمود إسماعيل، الشخصية الأساسية للفيلم هي وردة التي ترغب في العناية بأخوتها اليتامي بعد وفاة الأب، تقرر أن تعيد افتتاح محل الورد الذي كان يملكه والدها حتى تستطيع الإنفاق على البيت.

5- أم عوض

ومع ملك الترسو فريد شوقي قامت بدور والدته بفيلم "الأخ الأكبر" عام 1958 للمخرج الكبير فطين عبد الوهاب وتأليف علي الزرقاني .

يحكي الفيلم عن الأخ الكبير عوض (فريد شوقي) والذي يعول وينفق على أسرته المكونة من أمه (فردوس محمد) وأخيه (أحمد رمزي) وابنة خالته، وبينما تعتقد الأسره أن عوض يعمل عملًا شريفًا، تكتشف في النهاية أنه يتاجر في المخدرات وتتصاعد الأحداث.