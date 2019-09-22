ياسر جلال: أشارك في رمضان ٢٠٢٠ بمسلسل «الفتوة»

قال الممثل ياسر جلال، إنه يحضر حاليا لمسلسله في السباق الرمضاني القادم لعام ٢٠٢٠.

وكشف ياسر جلال في ندوة فنية بقصر ثقافة السينما، بجاردن سيتي، عن تفاصيل مسلسله "الفتوة" الذي يؤلفه هاني سرحان، ويخرجه حسين المنباوي وتقع أحداثه قبل ١٠٠ عام في حي الجمالية، واصفا قصته بأنها "خارج الصندوق" وتدور أحداثه في إطار رومانسي أكشن وكوميدي ويبرز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة.

وأكد ياسر جلال في الندوة التي يديرها تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما أن قصة مسلسله القادم تختلف عن فيلم "الفتوة" للفنان فريد شوقي .