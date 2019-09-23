علق الفنان وليد توفيق، على الفيديو الذي بثه تعليقًا على الأحداث الجارية في مصر حاليًا، قائلًا: "شيء طبيعي، لأن بالنسبة لي وبالنسبة لكل عربي، مصر هي البلد الثاني".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "تن"، مساء اليوم الأحد: "أنا حبيت أوجه كلمة للشعب المصري الحبيب الطيب، والجيش المصري والرئيس، لأني أنا بحب مصر، حبيبة وطول عمرها حبيبة".

وتابع: "كلمة حبيت أوجهها إلى الشعب المصري، لأني بعتقد إننا لازم نفتكر إيه اللي كان بيحصل في مصر، الفوضى اللي كانت والناس اللي ماتت، ودلوقتي مصر راجعة الحمد لله، والمفروض كلنا نقف مع جيش مصر لأنه هو اللي زرع الأمل إن مصر ترجع أحسن مما كانت".