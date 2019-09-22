حذر أخصائيو البصريات من أضرار استخدام "الماسكارا" في الروتين اليومي للسيدات، والتي قد تتسبب في تلف العينين حتى مع ترطيب الوجه والعيون والرموش قبل استخدام مستحضرات التجميل، وفقًا لما نشرته صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

وتحدثت"سميث جينيس"، أخصائية البصريات والمتحدثة باسم جمعية أخصائيين البصريات، عن خطورة الاستخدام اليومي لـ"الماسكارا"، واشارت إلى عدم صحة الأعتقاد الشائع، بأن الحد الأدنى من المكياج لا يضر كثيرًا.

وأضافت خلال حديثها إلى The Sun Online: "يمكن أن تسبب الماسكارا أضرارًا جسيمة لعينيك، كتلف المنطقة المسؤولة عن البكاء وسيولة الدموع، فالماسكارا تتحكم بالألياف الموجودة بالعين، والتي من المفترض أن تغطي سطح العين وتوقف سيولة الدموع، فلا تجد الدموع طريقة للخروج غير التبخر، ومن ثم تصبح العين جافة، مما يؤدي إلى تهيج".

كما ذكرت "جينيس"، أنه: "يمكن لأي مستحضرات تجميلية حول منطقة العين، أن تنتقل إلى داخل العين في غضون دقائق"، كما حذرت:"من المحتمل أن تتلوث الماسكارا بالبكتيريا التي تنتقل مع الأستخدام لتعيش على الجلد مما يزيد من فرص الأصابة، وذلك بعد بضعة أشهر من تاريخ انتهاءها".

وأخيرًا نصحت: "يجب للماسكارا أن تستخدم خلال مدة 3 أشهر من تاريخ إنتاجها، وهى الفترة الموصى بها والتي يجب امتلاك المنتج بها، فبعد هذا الوقت، يجب تجاهل الماسكارا القديمة واقتناء واحدة جديدة".