تقارير: إصابة 108 أشخاص جراء زلازل تهز عاصمة وساحل ألبانيا

ضربت سلسلة من الزلازل البانيا يوم السبت، عددا من المصابين ومتسببة في الذعر مع فرار الناس إلى أماكن آمنة.

وذكر موقع "شكيبتاريا.كوم" الإخباري أن 108 أشخاص على الأقل قد أصيبوا في سلسلة الهزات الأرضية، نقلا عن منشآت طبية.

وذكرت وزارة الدفاع في البلاد أن أشد زلزال كان قد تم تسجيله بعد الساعة الرابعة مساء (1400 بتوقيت جرينتش) وأن مركز الزلزال ليس بعيدا عن كيب أو رودون، والتي تبعد حوالي 60 كيلومترا شمال غربي العاصمة تيرانا.

وأضافت الوزارة أن الزلزال الذي بلغت شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر كان أقوى زلزال يسجل في البلاد منذ عقود.

وتناولت وسائل الإعلام المحلية مشاهد الذعر في مدينة دوريس الساحلية القريبة وفي تيرانا، مع فرار الناس إلى الشوارع.

وأكدت الإدارة المحلية في تيرانا أنه تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ في جميع أنحاء المدينة لمساعدة الناس.

ونشرت وزيرة الصحة أوجيرتا ماناستيريلو صوراً عبر تويتر لزيارتها لعيادة طبية في دوريس. وقالت إنها لا ترى أي إصابات خطيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية (إيه تي إيه).