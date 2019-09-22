الإنتاج الحربي يفوز على إف سي مصر بثلاثية في الدوري

حقق الإنتاج الحربي فوزًا كبيرًا على فريق إف سي مصر (الوافد الجديد هذا الموسم) بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد السلام في افتتاحية منافسات الدوري الممتاز.

وسجل الموريتاني مامادو نياس الهدف الأول للإنتاج في الدقيقة 23، وعزز معاذ الحناوي التقدم لفريقه في الدقيقة 41 عن طريق ركلة حزاء، فيما اختتم محمد رجب أهداف الإنتاج وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 74.

بهذه النتيجة حقق الإنتاج أول 3 نقاط واحتل المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر الذي حقق فوز أمس السبت على إنبي برباعية نظيفه، فيما فشل إف سي مصر في تحقيق الفوز الأول بعد صعوده إلى منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.