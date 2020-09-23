قال نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب، إن الأيام المقبلة ستشهد صعودًا في أسعار المعدن الأصفر، لافتًا إلى أن الذهب لا يستقر عند سعر معين؛ بسبب الخضوع لعدة مضارابات كبرى من البورصات العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن المستثمرين في البورصات العالمية يطرحون كميات كبيرة من الذهب للبيع، خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن الأمر يؤدي إلى زيادة العرض بالأسواق.

ولفت إلى أن زيادة العرض تؤدي إلى انخفاض الأسعار، قائلًا إن المستثمرين يسعون لجني الأرباح عن طريق إعادة شراء كميات الذهب مرة أخرى، بعد انخفاض الأسعار.

وانخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 23 جنيها منذ بداية الأسبوع الحالي بسبب تراجع، بسبب تراجع المعدن الأصفر عالميا بنحو 49 دولارا للوقية الواحدة لتصل إلى 1904 دولارا.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 830 جنيها اليوم، مقابل 853 جنيها الجمعة الماضية، وفق إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.