أرمينيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 47 ألفا و667 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أرمينيا إلى 47 ألفا و667 حالة، وذلك عقب تسجيل 115 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 938 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) كان قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.