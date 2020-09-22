الصحة الروسية: تسجيل اللقاح الثاني ضد كورونا منتصف أكتوبر المقبل

ذكرت وزارة الصحة الروسية، أن تسجيل اللقاح الروسي الثاني الذي يطوره مركز (فيكتور) لعلم الفيروسات والتكنولوجيا، سيكون بتاريخ 15 أكتوبر المقبل.

وأوضحت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك (روس بوتريب نادزور) -في بيان أوردته وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء- أن مركز (فيكتور) الروسي يخطط لإجراء تجارب سريرية بمشاركة 5 آلاف متطوع بالغ من مختلف الفئات العمرية بعد تسجيل اللقاح ضد كورونا، على أن تشمل التجارب متطوعين من ذوي الأمراض المزمنة وأعمارهم من 60 عامًا فأكثر، بالإضافة إلى إجراء تجارب باستخدام العلاج الوهمي.

وكانت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بوبوفا، قد أعلنت قبل أيام، أن معهد (تشوماكوف) الروسي بدأ بالتجارب السريرية على لقاح كورونا يعتمد على فيروسات حية، بعد اكتمال الاختبارات قبل السريرية للقاح بنجاح.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن -أواخر الشهر الماضي- اقتراب ظهور لقاح روسي ثان ضد فيروس كورونا، يطو مركز (فيكتور) وأعرب عن ثقته بأن اللقاح الثاني سيكون موثوقا وفعالا.