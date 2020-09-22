الولايات المتحدة تسجل أكثر من 200 ألف وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 200 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وفق إحصائيات جاعة جونز هوبكنز الأمريكية، وذلك قبل ستة أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أوردت الحصيلة 200,005 وفيات، صباح الثلاثاء، من 6,9 ملايين إصابة، الأمر الذي يجعل من فيروس كورونا هذا العام السبب الثالث للوفيات في الولايات المتحدة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 965 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 31 مليون إصابة.