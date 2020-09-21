 فيريرا: لأسباب شخصية اعتذرت عن تدريب الزمالك.. وهذه رسالتي للجماهير - بوابة الشروق
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فيريرا: لأسباب شخصية اعتذرت عن تدريب الزمالك.. وهذه رسالتي للجماهير

إبراهيم سعيد
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 12:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 1:04 ص

أعلن البرتغالي جوزفالدو فيريرا، اعتذاره بشكل رسمي عن تدريب فريق نادي الزمالك بعد رحيل باتريس كارتيرون، خاصة وإنه سبق وتولي تدريب الأبيض في الفترة من فبراير حتى نوفمبر 2015.

وارتبط أكثر من مدرب بإمكانية تولي مسؤولية تدريب القلعة البيضاء، عقب قرار كارتيرون بالرحيل عن النادي الأسبوع الماضي، متوجها إلى نادي التعاون السعودي.

وأضاف، في رسالة عبر حسابه على "انستجرام": "لسوء الحظ ولأسباب شخصية ومألوفة، لا يمكنني قبول هذا التحدي الجديد في مثل هذه اللحظة المهمة للنادي".

وواصل: "كمشجع، أتمنى كل التوفيق للفريق وأن يتوج بطلاً لـ إفريقيا.. ستكون دائمًا في قلبي!".


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