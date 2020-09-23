رئيس كوريا الجنوبية للجمعية العامة للأمم المتحدة: يجب إنهاء الحرب الكورية تماما وإلى الأبد

حث الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي ان" قادة العالم على إنهاء الحرب الكورية المستمرة منذ 70 عاما بشكل رسمي، في أحدث محاولة له لإحياء المحادثات المتوقفة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الجنوبية كيم جونج أون.

وأكد رئيس كوريا الجنوبية في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن الإعلان رسميا عن إنهاء الصراع الذي اندلع بين عامي 1950 و1953 هو الخطوة الأولى نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

وعلى الرغم من أن الهدنة بين قيادة الأمم المتحدة التي تقودها الولايات المتحدة والصين وكوريا الشمالية أنهت القتال المفتوح، إلا أن كوريا الجنوبية لم توقع على الاتفاقية مطلقا ولم تحل محلها معاهدة سلام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مون قوله في خطاب افتراضي أمام الأمم المتحدة في نيويورك: "يجب إنهاء الحرب تماما وإلى الأبد.. آمل أن تقدم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الدعم حتى نتمكن من التقدم نحو عصر مصالحة وازدهار".

ويسعى مون إلى إحياء المحادثات النووية التي لم تسفر عن نتائج ملموسة منذ أن رفض ترامب مطالب تخفيف العقوبات من كيم كوريا الشمالية وانسحب من قمتهما الثانية في هانوي في فبراير 2019.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي إلى إعلان إنهاء الحرب باعتباره طريقة لتخفيف شكوك كوريا الشمالية بأن هدف أمريكا هو إزاحة كيم من السلطة.