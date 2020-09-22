سلوفاكيا: العثور على طائرة خفيفة في حقل والطيار مفقود

عثر مزارع على طائرة خفيفة محطمة في حقله بشرقي سلوفاكيا مطلع الأسبوع الجاري، لكن لم يكن هناك أي أثر لطاقمها، وفقا لما ذكرته قناة "تي في ماركيزا" التلفزيونية.

وأكدت الشرطة يوم الاثنين العثور على الطائرة بالقرب من بلدة فرانوف ناد توبلو الصغيرة، ، لكنها لم تقدم أي تفاصيل بشأن التحقيق الجاري.

وذكرت تقارير إخبارية أن الطائرة ربما تحطمت جراء الارتفاع المنخفض أو فشل الهبوط الاضطراري.

وأشارت التقارير إلى أن الطيار وأحد الركاب المحتملين على متن الطائرة ذات المقعدين ربما هربا من أجل عدم القبض عليهما من قبل الشرطة.

وهبطت طائرات خفيفة في السنوات القليلة الماضية كانت تحمل على متنها سجائر وسلعًا مهربة أخرى من أوكرانيا في المنطقة الحدودية عدة مرات.

ويجري في بعض الأحيان نقل المهاجرين بشكل غير قانوني عبر الحدود بهذه الطريقة.

ووقع حادث مشابه قبل خمس سنوات، حيث تحطمت طائرة أثناء الهبوط ونجا الطيار دون إصابات خطيرة ، ثم فر من مكان الحادث.