مصدر: وفد الوساطة الجنوبية يعود للخرطوم لاستكمال ترتيبات حفل توقيع اتفاق السلام

قال مصدر سوداني مطلع على سير ترتيبات التوقيع على اتفاق السلام، إن وفد الوساطة الجنوبية برئاسة المستشار توت قلواك عاد إلى العاصمة السودانية "الخرطوم"، لاستكمال ترتيبات حفل التوقيع النهائي على اتفاق السلام مع الوفد الحكومي المفاوض السوداني ووفد المقدمة من الجبهة الثورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تلقي، اليوم الثلاثاء، دعوة للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة السودانية.

ومن المقرر أن يتم التوقيع النهائي على اتفاق السلام السوداني في الثالث من أكتوبر المقبل بعاصمة جنوب السودان "جوبا"، وهي المدينة التي انطلقت بها المفاوضات بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة المنضوية تحت كيان الجبهة الثورية برعاية حكومية من الرئيس سيلفاكير ميارديت، حيث وقع الطرفان على اتفاق سلام شامل بالأحرف الأولى في 31 أغسطس الماضي.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن وفد لجنة الوساطة الجنوبية سيبدأ خلال ساعات زيارة رسمية إلى "إنجمينا" عاصمة دولة تشاد، لتقديم دعوة إلى الرئيس إدريس ديبي لتسليمه دعوة رئيس جنوب السودان لحضور حفل التوقيع النهائي على اتفاق السلام السوداني، لاسيما أن مصر وتشاد تُعد من أبرز الدول الداعمة والضامنة لاتفاق السلام بالسودان.