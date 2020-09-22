الري: تأثير السيول لن يكون بالصورة التي يتخيلها المواطن

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن تأثير السيول لن يكون بالصورة التي يتخيلها المواطن كما حدث ببعض الدول المجاورة أو دول المنابع، مشيرًا إلى أن السد العالي يحجز المياه ثم يتم صرفها.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة عكفت الفترة الماضية على تحسين نوعية المياه وتقليل نسب التلوث والتخلص من نسبة الأمونيا العالية في فرع رشيد، لافتًا إلى أن المجرى المائي لم يعد قادرًا على استيعاب كميات المياه بشكل كاف؛ بسبب المخالفات والاختناقات.

وذكر أن الوزارة تهدف إلى حماية المواطن في المقام الأول وحماية المجرى المائي لاستيعاب الزيادة في المياه، عبر تحذيرها من ارتفاع المناسيب بمجموعة من الأماكن، معقبًا: «لا نريد تكرار ما حدث عام 2016 في رأس غارب».

ولفت متحدث الموارد المائية والري إلى أن الوزارة تنسق مع كل أجهزة الدولة والمحافظات والمحليات حتى تمر فترة السيول بسلام، متابعًا أن هناك استجابة للأمر في 13 محافظة ملاصقة لنهر النيل.

وعقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للجهات والهيئات المختلفة بالمحافظات وذلك لمتابعة الموقف المائي وآلية التعامل مع موسم الفيضان الحالي والاستعدادات لموسم الأمطار والسيول، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الوزارة وخصوصاً المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وكذلك التحول لتطبيق طرق الري الحديثة.

ووجه عبد العاطي بقيام رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية واتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وكذلك قيام كافة أجهزة الوزارة بالتصدي للتعديات والمخالفات على كافة المجاري المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل بفرعية وإرسال قرارات الإزالة للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.