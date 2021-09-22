ارتفاع معدل الإصابات بكورونا في 36 منطقة بروسيا

أعلنت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك، روس بوتريبنادزور، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا آخذ في الازدياد في 36 منطقة في روسيا.



وقالت بوبوفا، في مقابلة مع قناة "إن تي في" الروسية، اليوم الأربعاء: "يجب علينا أن نضمن اليوم جاهزية جميع الأنظمة المشاركة في توفير تدابير مكافحة الأوبئة، ويتعين أن نكون مستعدين لتجاوز المشاكل الصحية، مشيرة إلى أنه منذ ثمانية أسابيع نلاحظ أن معدل الإصابات ارتفع بنسبة 6.8%".



وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، تسجيل 19 ألفا و706 إصابات جديدة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة 7 ملايين و333 ألفا و557 حالة، مشيرا إلى تسجيل 817 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 200 ألف و625 حالة.