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يتمنى محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش الانضمام إلى صفوف الأهلي.

صرح بسام عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم الأربعاء "أتمنى الانتقال إلى الأهلي، فهو شرف لأي لاعب، ولا يقدر أحد على رفض اللعب للأهلي".

وأضاف "أتمنى خطوة جادة للتواجد في الأهلي".

وأشار "بالتأكيد تابعت ردود فعل جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تطالب بانضمامي للفريق، سعيد جدا، وشرف كبير جدا لي أن تشيد جماهير الأهلي بحارس مرمى فريق منافس، تغلب على الأهلي".

وكرر محمد بسام في ختام تصريحاته "أتمنى طبعا أن أتواجد يوما من الأيام في الأهلي".