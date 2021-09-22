حماس والجهاد ترفضان إجراء انتخابات محلية فلسطينية مجزأة

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رفضت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان اليوم الأربعاء قرار الحكومة الفلسطينية بشأن إجراء انتخابات للهيئات المحلية البلدية مجزأة على مراحل.

وصرح الناطق باسم حماس في غزة حازم قاسم للصحفيين بأن قرار الحكومة بشأن الانتخابات المحلية "ملهاة واستخفاف بالشعب الفلسطيني وحقه الأصيل في الانتخاب"، مؤكدا جاهزية الحركة التامة للمشاركة في انتخابات شاملة وفق جدول زمني.

من جهتها ، أعلنت حركة الجهاد رفضها إجراء أي انتخابات دون التوافق على برنامج سياسي واضح ومحدد يستند إلى مواجهة إسرائيل، داعية لأهمية تشكيل مرجعية وطنية لإدارة الشأن الداخلي.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قبل أسبوع تسلمها قرار الحكومة الذي حدد يوم 11 ديسمبر المقبل موعدا لعقد المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية التي تشمل المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة "ج" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأجريت آخر انتخابات محلية فلسطينية في 13 مايو عام 2017 وتلتها تكميلية في يوليو من ذات العام في الضفة الغربية دون قطاع غزة بسبب عدم التوافق بشأنها بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.