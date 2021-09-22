 غلق المجال الجوي الجزائري أمام الطيران المغربي - بوابة الشروق
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غلق المجال الجوي الجزائري أمام الطيران المغربي


نشر في: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 8:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 8:54 م

قررت الجزائر الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم.
تم الإعلان عن ذلك عقب اجتماع المجاس الأعلى للأمن، الذي ترأسه عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.
وقال بيان رسمي: خُصّص الاجتماع لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي، حيث قرّر المجلس، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم.


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