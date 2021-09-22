وزير الخارجية ونظيره الأوكراني يبحثان الدفع قدمًا بعلاقات التعاون بين البلدين

بحث زير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا ودفع التعاون قدماً.

وكان شكري قد شارك، في وقت سابق اليوم، في افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ويعقد وزير الخارجية، خلال تواجده في نيويورك اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

كما تستهدف لقاءات الوزير شكري عرض الإنجازات المُحققة على الصعيد الوطني في مختلف مناحي العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكيفية البناء عليها من أجل تعزيز المصالح المشتركة مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المُقبلة.