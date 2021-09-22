لجنة التظلمات تكشف لـ الشروق سبب تخفيف عقوبة إيقاف شيكابالا

كشفت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة عادل الشوربجي، اليوم الأربعاء لـ (الشروق) الأسباب التي أدت إلى تخفيف عقوبة إيقاف، محمود عبدالرازق شيكابالا.

وأعلنت لجنة التظلمات، بشكل رسمي اليوم الأربعاء، تقليص عقوبة إيقاف شيكابالا إلى 8 مباريات بدلا من إيقافه السابق لمدة 8 أشهر.

كما قررت اللجنة تخفيف عقوبة الغرامة من نصف مليون جنيه، إلى 250 ألف جنيه.

وقال رئيس لجنة التظلمات لـ الشروق اليوم الأربعاء في تصريح خاص، أن حيثيات تخفيف عقوبة إيقاف شيكابالا، جاءت بعد الأطلاع على ما تضمنه تقرير حكم المباراة، بالإضافة إلى تقرير مراقب المباراة، والذي كتب عن ما بدر من اللاعب خلال احتفالية تسليم درع الدوري.

لجنة المسابقات، باتحاد الكرة، كانت قد أوضحت قرارها بإيقاف شيكابالا أنه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

جدير بالذكر أن بطولة الدوري العام للموسم الجديد 2021-2022، سينطلق يوم 25 من شهر أكتوبر المقبل.