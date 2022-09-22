أبو الغيط يدعو رئيسة كوسوفو لإعادة النظر في وضع سفارة بلدها بالقدس

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، فيوزا عثماني رئيسة كوسوفو، وذلك بمقر بعثة جامعة الدول العربية بنيويورك، على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، أن أبو الغيط استمع للشرح الذي قدمته رئيسة كوسوفو حول مساعي بلادها للحصول على مزيد من الاعتراف الدولي وعلاقاتها الدولية والاقليمية.



وأكد أبو الغيط أن الموقف الذي اتخذته الادارة السابقة لكوسوفو بافتتاح سفارة في القدس في عام 2021 - وإن كان قرارا سياديا من جانب الدولة - إلا أننا نعتبره يُمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الذي يعتبر القدس مدينة تحت الاحتلال ولا يُقر بها عاصمةً لإسرائيل.



ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية مناشدته لرئيسة كوسوفو ضرورة إعادة النظر في هذا القرار الذي نري أنه لا يخدم هدف تحقيق السلام الشامل في المنطقة، كما لا يعكس عُمق العلاقات التي تجمع عدداً من الدول العربية بشعب كوسوفو.