الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى





أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بفلسطين، باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية.



وقالت دائرة الأوقاف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم، إن "عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير، برفقة عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد".



وأضافت أن "قوات الاحتلال منعت المصلين من دخول باحات المسجد الأقصى".



ووفق الوكالة "يتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتقسيمه زمانيًّا".