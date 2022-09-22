وصول الطائرة الثالثة من الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى باكستان

وصلت إلى باكستان، الطائرة الثالثة ضمن الجسر الجوى بين (الرياض) و(كراتشي) التي تحمل مساعدات إنسانية من مركز الملك سلمان لإغاثة المتضررين من الفياضانات.

وذكرت قناة (الاخبارية) السعودية، اليوم الخميس، أن الطائرة وصلت إلى مدينة مدينة (كراتشي) مُحملة بـ 30 طنا من مستلزمات الإغاثة، مشيرة إلى أنه تم تسليم المواد الإغاثية من قبل إدارة الكوارث الطبعية لتوزيعها على المتضررين في عدد من المناطق بباكستان.

وأضافت أن الطائرة تحمل على متنها (خيام وحقائب إيوائية وسلال غذائية) ليستفيد منها أكثر من 4 آلاف شخص.

يشار إلى أن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعلن -يوم 12 سبتمبر الجاري- انطلاق الحملة السعودية الشعبية لإغاثة متضرري الفيضانات من الشعب الباكستاني، لافتا إلى أن هذه الحملة تأتي دعما لما تقوم به السعودية من جهود ومساعدات إنسانية منذ بدء هذه الكارثة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد صرح -في وقت سابق- بأنه لم يشاهد يوما كارثة مناخية بمثل هذا الحجم، وذلك بعد زيارة قام بها لعدة مناطق اجتاحتها الفيضانات في باكستان.