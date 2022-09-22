اليابان تعتزم عودة العمل بنظام السفر بدون تأشيرة

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، إن بلاده ستخفف إجراءات الرقابة على الحدود بشكل أكبر اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل.



جاءت تصريحات كيشيدا في مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، سيتم السماح بسفر الأفراد إلى اليابان.



كما سيتم إلغاء الحد الأقصى على عدد القادمين للبلاد من الخارج يوميا، والبالغ حاليا 50 ألفا.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن ذلك يأتي في إطار تخفيف البلاد القيود المفروضة على الحدود لمكافحة جائحة كوفيد-19.



كانت إجراءات اليابان لمكافحة الجائحة قد لاقت انتقادات في الداخل والخارج لصرامتها البالغة.



وقال كيشيدا إن الحكومة ستخفف بشكل أكبر إجراءات الرقابة على الحدود، بما يجعل إجراءات الدخول يسيرة مثل تلك المتبعة في دول مجموعة السبع الأخرى.



وبإلغاء الحد الأقصى اليومي للقادمين للبلاد، تهدف اليابان إلى تنشيط اقتصادها، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، الذي تضرر بشدة جراء غياب السياحة القادمة من الخارج جراء ضوابط البلاد على الحدود المتعلقة بمحاربة كوفيد-19.