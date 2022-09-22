فريق صيني يعثر على عينات من اليورانيوم في الصخور القمرية

وجدت الصين أدلة على نشاط بركاني في عينات التربة القمرية، حيث اكتشفت داخلها عناصر كيميائية مثل اليورانيوم.

وعثر فريق من العلماء الصينيين الذين يدرسون عينات من التربة القمرية التي جلبتها المركبة الفضائية Chang'e-5 إلى الأرض، على علامات لثوران الحمم البركانية، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

جاء ذلك في بيان صحفي نشره السبت 17 سبتمبر، المركز القومي الصيني لعلوم الفضاء لدى أكاديمية العلوم الصينية.

واكتشف العلماء أدلة جيولوجية على وجود عدة طبقات من الحمم البركانية، التي غمرت في الماضي البعيد منطقة هبوط المسبار، وجاء في البيان أيضا أن العينات تحتوي على عناصر كيميائية مثل اليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم.

وقام الباحثون الصينيون بقياس سمك صخور البازلت في منطقة هبوط Chang'e-5 وأظهرت النتائج أن ما لا يقل عن 4 ثورانات صخرية حدثت هناك بمتوسط ​​سمك 230 مترا و70 مترا و4 أمتار و36 مترا على التوالي، بالإضافة إلى أن الدراسات سمحت بالإثبات أن معدل ثوران البازلت في هذه المنطقة ازداد بشكل ملحوظ منذ حوالي ملياري سنة.

وفي 16 ديسمبر عام 2020، أحضرت المحطة الأوتوماتيكية الصينية Chang'e-5 عينات من تربة القمر إلى الأرض، وتم نقل 1731 غراما للصخور من سطح القمر وبالذات من منطقة محيط العواصف، حيث أصبحت الصين، الدولة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، والتي تمكنت من تحقيق مثل هذا المشروع.