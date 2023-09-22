الشباب يواصل تعافيه من بدايته المتعثرة برباعية في الحزم بالدوري السعودي

واصل فريق الشباب تعافيه من بدايته المتعثرة هذا الموسم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة.

وحقق الشباب فوزا ثمينا ومستحقا 4 / 1 على ضيفه الحزم، مساء الخميس، في المرحلة السابعة للمسابقة.

وافتتح النجم البلجيكي يانيك كاراسكو التسجيل للشباب في الدقيقة 45، قبل أن يضيف زميله فواز الصقور الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف الأرجنتيني المخضرم إيفر بانيجا الهدف الثالث للشباب في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، فيما تكفل البرتغالي توزي بتسجيل هدف الحزم الوحيد في الدقيقة 66.

واختتم بانيجا مهرجان أهداف الشباب في المباراة، عقب تسجيله الهدف الرابع في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع للشوط الثاني.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الشباب، الذي تغلب على الفيحاء في المرحلة الماضية، إلى 8 نقاط ليتقدم للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد الحزم عند 3 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

وكان الشباب عانى من البداية المتعثرة في البطولة هذا الموسم، عقب فشله في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الخمس الأولى، التي شهدت حصوله على نقطتين فقط.