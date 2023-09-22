يوناما: معظم النساء في أفغانستان يعانين من الاكتئاب والعزلة والإذلال

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، والقسم المعني بالمرأة في البعثة والمنظمة الدولية للهجرة تقريرها ربع السنوي بشأن وضع المرأة في أفغانستان.



وذكر هذا التقرير أن تلك المنظمات الثلاث أجرت مقابلات ومشاورات مع 592 امرأة في 22 ولاية في أفغانستان في الأشهر الأولى من عام 2023، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.



وذكر التقرير أن 69% من النساء، اللاتي تم إجراء مقابلات معهن، تحدثن عن معاناة من الاكتئاب والعزلة ومشاعر الإذلال. غير أن المدافعين عن حقوق المرأة يرون أن البيانات، التي تم جمعها من قبل تلك المنظمات الثلاث تمثل جزءا ضئيلا من النساء الأفغانيات. ومع ذلك، مازالت المنظمات تؤكد أن النساء واجهن مثل هذه المصائر بسبب جنسهن.



وتعزو مونيسا مبارز، الأستاذة الجامعية والمدافعة عن حقوق المرأة، عزلة المرأة واكتئابها إلى السياسات التي تفرضها الحكومة المؤقتة والمجتمع الأفغاني التقليدي، حيث يتم حرمان المرأة دائما من الحقوق الأساسية.



ومن جهة أخرى، أصدرت إدارة طالبان أكثر من 50 مرسوما تقييديا، خلال عامين من وجودها السلطة، في أفغانستان، وطبقا لاستطلاع بعثة يوناما، ذكرت 62% من النساء أن هذه المراسيم تم تنفيذها بصرامة.



يذكر أن طالبان منعت منذ توليها السلطة في أغسطس عام 2021 الفتيات والنساء من الدراسة بعد الصف السادس ومن العمل كما حظرت عملهن لدى المنظمات غير الحكومية ومكاتب الأمم المتحدة في البلاد.