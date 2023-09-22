بشرى: جمهوري المجرد من الحسابات والمصالح والأجندات يدعمني

قالت الفنانة بشرى، إنها تعرضت للعديد من العقبات في مسيرتها، لكن "أنا ست صلبة وإيماني قوي وشغفي كبير ومعي من يدعمونني من فريق عملي ويرون كيف أتفانى في شغلي، وجمهوري المجرد من حسابات والمصالح والأجندات حفاوته تكون كبيرة لما نتقابل وجها لوجه في أي مكان".

وأشارت، حسب تصريحاتها لإنجي علي في برنامج «أسرار النجوم»، إلى أن ما تحصل عليه دعم كبير، ولذلك دائما تردد أنه لا صوت يعلو فوق صوت الجمهور، ومهمة الفنان هي إسعاد الناس، كما أن له دور اجتماعي، فهو سفير لبلده في الخارج.

وعن سر كونها شخصية مثيرة للجدل بسبب تصريحاتها، قالت بشرى: «الناس لم تعد تعرف الحب ولا تستقبله، ولا تفرح ولا تحب الناجح فيه حالة سلبية شوية موجودة، الكوكب عموما كله يتغير وفيه مآسي كثيرة حولنا وهذا ينعكس على الحالة النفسية للمستقبل، ولكن أعتقد المفروض لما نلاقي طاقة حب وبهجة وفرح نمسك فيها مش نقعد نخبط ونحطم ونبحث لها عن عيب ومشكلات، ولما حد يكون شايفها حلوة نحاول نغير لها وجهة نظره».

أما عن فيلم «أولاد حريم كريم»، قالت: «ياريت الناس كلها في التزامهم وإنكارهم لذاتهم واهتمامهم بمصلحة الشغل، والفنانة بسمة مثلا عاقلة ولديها حكمة وحمامة سلام ما بين كل أطراف العمل ولا تشعرين بها في التصوير، وعلا غانم فنانة خفيفة الظل وقلبها طيب وموهوبة ومركزة فقط في دورها، وداليا البحيري تربطنا علاقات اجتماعية دائما ولم نعمل معا سابقا وهي سيدة محترمة وشخصية مريحة في صراحتها ومنضبطة، وهم يستحقون الحديث عنهم لأنهم واقفين بقوة مع الفيلم وساعدوا معي عشان المشروع يطلع وكأنهم كلهم منتجين العمل ولم يبخلوا عليه بأي حاجة».

وتابعت: «لازم نتحدث أيضا عن إدوارد والفنانة ريهام عبد الغفور، الفيلم فيه 13 ممثلا غير ضيوف الشرف وهو عمل ملحمي ومش سهل خالص الكاتبة زينب عزيز تكتبه بهذا الإخلاص ومساحة الأدوار المتساوية لكل النجوم، الفيلم درس في التسويق ووقوف النجوم خلفه والتواصل مع الأجيال، زي أفلام (الحفيد) و(أم العروسة)».