رئيس البرلمان العربي يهنئ السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ93

قدم رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، خالص التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وإلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وبرلمان وشعب المملكة، بمناسبة الذكرى الـ93 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز.

وقال رئيس البرلمان العربي، إننا نستذكر في هذا اليوم ملحمة التوحيد التي قام بها الملك المؤسس، والتي كانت نقطة إنطلاق ومسيرة بناء توارثتها الأجيال في المملكة لبناء دولة عصرية قائمة على أسس قوية وصلبة، تبوأت خلالها المملكة مقعد الصدارة في الكثير من المجالات، مثمنا ما تشهده المملكة العربية السعودية من منجزات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن هذه الذكرى العزيزة تأتي أيضا تتويجاً لمسيرة بناء وعمل حققت المملكة خلالها نهضة اقتصادية شاملة ساهمت في الارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها، إلى جانب مشاريع تنموية عملاقة جعلتها في مصاف الدول المتقدمة، فضلا عما تبذله قيادة المملكة من جهود كبيرة لتعزيز مكانتها وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة تأكيدا لدورها الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.