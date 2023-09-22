تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك استعداداً للمقاولون

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية و استشفائية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم تقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول عبارة عن إطالات واستشفاء لعلاج الإرهاق في ظل مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين في مباراة بيراميدز التي أقيمت بالأمس.

وكان الجزء الثاني عبارة عن تدريبات تأهيلية متنوعة وشارك فيها اللاعبون البدلاء والمستبعدين من مواجهة بيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مواجهة بيراميدز بأداء تدريبات استشفائية فقط دون المشاركة في باقي فقرات المران، قبل استكمال المران داخل الجيمانيزيوم وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز .