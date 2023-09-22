محافظ المنوفية: نتبنى خطة طموحة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن المحافظة تتبنى خطة طموحة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، مناشدا جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظا على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية، في تصريح اليوم، على الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة بمواصلة الجهود في رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بجميع الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة حفاظا على المظهر الحضاري والجمالي.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع والمتابعة الميدانية لأعمال المنظومة وشن حملات النظافة المكثفة للتأكد من رفع جميع التراكمات أولا بأول، ومراجعة عقود الجمع المنزلى بنواحي المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال ومتابعة رفع تجمعات القمامة من صناديق القمامة أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية.

وأشار إلى أن هناك متابعات مستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيدا حفاظا على الطرق العامة والبيئة.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر العام.