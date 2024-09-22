ما أبرز محطات أسبوع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله؟

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شهد لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، تصعيدا غير مسبوقا عبر ضربات عسكرية إسرائيلية مباشرة على مناطق بالجنوب واغتيالات في العاصمة بيروت واختراق لأنظمة الاتصالات بجميع أنحاء لبنان، وذلك وسط تصاعد التحذيرات الدولية من اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار، نستعرض خلال السطور التالية أبرز محطات التصعيد بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني على مدى أسبوع.

- الثلاثاء 17 سبتمبر

انفجرت بشكل متزامن في جميع أنحاء لبنان أجهزة اتصالات لاسلكية "بيجر" يستخدمها عناصر "حزب الله"، مما أودى بحياة 12 شخصا، فضلا عن سقوط 2800 جريح، بحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

- الأربعاء 18 سبتمبر

ضربت لبنان موجة ثانية من انفجارات أجهزة اتصالات "آيكوم". ووقع انفجار واحد على الأقل في جنازة أقامها "حزب الله" لضحايا انفجارات الثلاثاء.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، إن الهجمات على مدى اليومين أسفرت عن مقتل 37 شخصا على الأقل وإصابة 3539 آخرين.

- الخميس 19 سبتمبر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استهدف البنية التحتية لحزب الله بما في ذلك قاذفات صواريخ، أفاد بأنها كانت معدة لاستهداف إسرائيل.



كما قُتل جنديان إسرائيليان في شمال إسرائيل إثر قصف شنه "حزب الله" على مواقع عسكرية إسرائيلية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

- الجمعة 20 سبتمبر

اغتالت إسرائيل عبر غارة جوية على منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت، القائدين العسكريين البارزين في "حزب الله"، إبراهيم عقيل وأحمد وهبي وعدد من عناصر قوة الرضوان، وحدة النخبة في الحزب.

وأدت الغارة الإسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا وسقوط 68 جريحا.

- السبت 21 سبتمبر

شن جيش الاحتلال غارات جوية في معظم أنحاء جنوب لبنان، وأصدر تحذيرات لسكان شمال إسرائيل من احتمال التعرض لضربات انتقامية من "حزب الله".

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجري في وقت متأخر من يوم السبت: "لقد قمنا بضربات مكثفة في جنوب لبنان، وطلبنا من سكان شمال إسرائيل التزام اليقظة وتقييد أي تجمعات، لأن الصواريخ قد تطلق على إسرائيل قريبا".

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن هناك خطرا "حادا" للتصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وحثت الولايات المتحدة رعاياها على مغادرة لبنان ما دامت الرحلات الجوية متاحة.

- الأحد 22 سبتمبر

أعلن "حزب الله" قصف مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل المتخصصة في الوسائل والتجهيزات الإلكترونية شمال حيفا.

وقال الحزب: "قصفنا رد أولي على مجزرة العدو الوحشية بمختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء" الماضيين.

بدوره، قال جيش الاحتلال في بيان إن أجزاء كبيرة من شمال إسرائيل استهدفت بصواريخ "حزب الله" في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وأوضح البيان: "خلال الساعات القليلة الماضية، أطلق حزب الله حوالي 115 تهديدا جويا باتجاه مناطق في شمال إسرائيل".

ونشر جيش الاحتلال دفاعات جوية في المنطقة، وقال إنه يقصف أهدافا لحزب الله في لبنان.