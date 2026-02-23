بوتين يؤكد أهمية القوات النووية في يوم المدافع عن الوطن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشعب اليوم الإثنين، بمناسبة يوم المدافع عن الوطن، مؤكدا أهمية الأسلحة النووية لأمن البلاد.

وقال في خطاب بالفيديو بمناسبة عطلة تكريم القوات المسلحة "تطوير الثالوث النووي لايزال أولوية مطلقة، حيث إنه يضمن أمن روسيا ويضمن الردع الإستراتيجي الفعال وميزان القوى في العالم".

وأضاف بوتين، أنه سيتم أيضا تطوير أسلحة أخرى بالجيش بهدف تحسين "استعدادها القتالي وقدرتها على الحركة والعمل تحت كل الظروف وحتى الأكثر صعوبة".

وأثنى على الحملة العسكرية في الحرب في أوكرانيا وقام بتأبين من سقطوا، دون الإشارة إلى عدد قتلى الجيش.

وقال إن ممثلي "كل الشعوب" في "الدولة الشاسعة" يدافعون عن مصالح روسيا في أوكرانيا.

وأمر بوتين، بعملية شاملة في أوكرانيا قبل أربع سنوات في 24 فبراير 2022.

وأعرب مجددا عن ثقته في أن روسيا سوف تفوز في الحرب.

وقال "سوف نواصل جهودنا الشاملة لتعزيز الجيش والبحرية، بالأخذ في الاعتبار الوضع الدولي"، مضيفا أن الخبرة القتالية التي اكتسبت في أوكرانيا سوف تُستغل أيضا.