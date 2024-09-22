إسرائيل تتوعد بضربات مستمرة وأكثر حدة ضد حزب الله بعد إطلاق مئات الصواريخ

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، قصف أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان، متوعداً بأن "الضربات ستستمر وستزيد حدتها ضد الحزب.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "خلال الساعات الماضية أطلق حزب الله نحو 115 تهديداً جوياً تجاه مناطق مدنية في شمال إسرائيل".

وتابع: "تم نشر تشكيلات دفاعية في المنطقة، وعلى أهبة الاستعداد لإحباط التهديدات"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأفاد إعلام إسرائيلي، الأحد، باندلاع حرائق بعد سقوط صواريخ أطلقت من لبنان قرب شمال حيفا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن جماعة "حزب الله" اللبنانية، أطلقت أكثر من 100 قذيفة صاروخية على إسرائيل.

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن مئات الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان خلال الساعة الأخيرة، وأن بعضها استهدفت قاعدة رامات دافيد العسكرية جنوب مدينة حيفا.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي ترجح أن يستمر "حزب الله" في إطلاق الصواريخ خلال الأيام المقبلة دون أن يتوسع نطاق الاستهداف.