مؤسسة حزب فاجنكنشت الألماني تلغي مواعيدها في يوم انتخابات براندنبورج

ألغت السياسية الألمانية سارا فاجنكنشت، مؤسسة حزب "تحالف سارا فاجنكنشت، جميع مواعيدها المتعلقة بانتخابات برلمان ولاية براندنبورج اليوم الأحد، بسبب مرضها.

جاء ذلك وفقا لما أكدته متحدثة باسم الحزب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وقالت المتحدثة إن أميرة محمد علي التي تشارك فاجنكنشت في رئاسة الحزب، ستنوب عن مؤسسة الحزب في الحفل الانتخابي والمواعيد في برلمان الولاية بمدينة بوتسدام.

وتشهد ولاية براندنبورج اليوم انتخابات لاختيار برلمان جديد. وكانت مراكز الاقتراع في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا، فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحًا. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" حديث التأسيس يمكن أن يحصل في هذه الانتخابات على نسبة تأييد تتألف من رقمين.