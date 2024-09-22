المقاومة الإسلامية في العراق تقصف أهدافا إسرائيلية للمرة الخامسة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها قصفت بالطيران المسيّر هدفاً في غور الأردن بألاراضي الفلسطينية المحتلة، للمرة الخامسة اليوم الأحد.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق وزع مساء اليوم الأحد أنه "إستمراراً بنهجنا في مقاومة الإحتلال ونُصرةً لأهلنا في فلسطين وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد بالطيران المسيّر هدفاً في غور الاردن بأراضينا المحتلة.

واوضح البيان ان هذا هو الهجوم الخامس الذي تنفذه المقاومة الإسلامية في العراق هذا اليوم.

وجددت المقاومة عزمها على الاستمرار في عمليات دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.