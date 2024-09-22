وزارة الصحة اللبنانية: قتيلان في تجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في غارات جوية إسرائيلية متجددة على قريتين في جنوبي لبنان.

ولم يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن عن التفاصيل بشأن الغارات.

في هذه الأثناء، أعلن حزب الله اللبناني مسئوليته عن شن هجمات بطائرات مسيرة على شمالي إسرائيل، حيث تبادل الجانبان إطلاق النار بكثافة طوال عدة ساعات.

وكان هذا الهجوم هو الأطول مدى الذي يشنه حزب الله منذ تجدد الصراع مع إسرائيل منذ نحو عام.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقها حزب الله خلال الليل، لكن مسعفين إسرائيليين أفادوا بوقوع عدد من الإصابات.