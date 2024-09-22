ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على 4 عاطلين بحوزتهم مخدرات بقيمة 8 ملايين جنيه في السويس.



واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن السويس جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من:

ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (30 كيلو حشيش، 2 سيارة). وعاطل بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (30 كيلو حشيش، سيارة). وعاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته (25 كيلو حشيش، سيارة). وعاطل بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (20 كيلو حشيش، سيارة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى8.4 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.