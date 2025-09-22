ؤول ويعلن مسابقة أرض المواهب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، إنه يعتذر عن الأخطاء غير المقصودة في تنظيم مهرجان بورسعيد السينمائي الأول.

وأعلن المحافظ عن تنظيم مسابقة "بورسعيد أرض المواهب" للشباب في مختلف مجالات الفنون والثقافة، بهدف حماية الوعي والهوية.

جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات المهرجان، الذي حملت دورته الأولى اسم الفنان الراحل محمود ياسين، وأقيم تحت شعار "سينما تُضيء" على مدار خمسة أيام بالمركز الثقافي.

وقال الناقد أحمد عسر، رئيس المهرجان، إنه تم تأسيس نادي سينما بورسعيد لتقديم عروض شهرية.

وشهد الاحتفال حضور المنتج هشام سليمان، الرئيس الشرفي للمهرجان، وعبد السلام الألفي رئيس جمعية بورسعيد للفنون المسرحية، وعدد من الفنانين.

وتم توزيع جوائز التقدير، إضافة إلى تكريم الدكتور مختار يونس.

وعلى هامش فعاليات المهرجان، عُقدت عدة ندوات وجلسات نقاشية وورش عمل فنية.



