البرلمان العربي: الهجوم الإرهابي على مسجد بالفاشر انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف أحد المساجد في مدينة الفاشر بالسودان، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء.

وأكد البرلمان العربي، أن استهداف دور العبادة والمصلين يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والمبادئ الإنسانية، محذرًا من خطورة استمرار هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد السلم والأمن في السودان وتفاقم معاناة شعبه.

وجدد البرلمان العربي تأكيده دعمه الكامل للجهود المبذولة من أجل إنهاء الأزمة في السودان، ووقف نزيف الدم، وصون وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا والحكومة والشعب السوداني، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.