أرسنال يحسم قمة بايرن بثلاثية

حقق فريق أرسنال فوزا عريضا على ضيفه بايرن ميونخ ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

وسجل يورين تيمبر هدف القتدم لأرسنال في الدقيقة 22 من كرة عرضية أرسها بوكايو ساكا.

ورد بايرن بالتعادل بعد 10 دقائق بهدف لينارت كارل، بعد تمريرة رائعة من سيرجي جنابري، حيث نفذ الفريق الألماني جملة سريعة ورائعة، تجاوز فيها دفاع أرسنال.

وفي الدققة 69 نجح البديل نوني مادويكي الذي حل بديلا للبلجيكي لياندرو تروسارد في هجوم أرسنال بالشوط الأول لإصابة الأخير، في أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة أمام المرمى مباشرة، بعد عرضية متقنة من الإيطالي ريكاردو كالافيوري.

وعزز جابرييل مارتينللي المهاجم البرازيلي تقدم أرسنال بهدف ثالث سجله مستغلا خطأ فادحا من حارس بايرن مانويل نوير في الخروج من مرماه بالدقيقة 77.

رفع أرسنال رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب، مقابل 12 لبايرن الذي يتعرض للهزيمة الأولى هذا الموسم.