ملك الأردن: الإجماع العالمي على دعم حل الدولتين رسالة واضحة لإنهاء الصراع

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن الإجماع العالمي لدعم حل الدولتين يبعث برسالة واضحة بضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن هذا الحل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم الذي يلبي حقوق جميع الشعوب.

وأعرب في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، مساء الاثنين، عن شكره للدول التي اعترفت بدولة فلسطين.

وأضاف: «نجتمع هنا في الأمم المتحدة، حيث لكل بلد ولكل شعب الحق بأن يكون له صوت مسموع. نجتمع لنرفع أصواتنا من أجل السلام والعدالة، من أجل السبيل الوحيد لضمان الأمن في الشرق الأوسط والعالم: حل الدولتين».

وأشار إلى أن دول العالم تجتمع كل عام تقريبًا في قاعات الأمم المتحدة للتنديد بالظلم والعنف الناجمين عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والسعي لإيجاد حلول.

وأكمل: «والآن، منذ ما يقارب عامين ونحن نشهد مستوى مروعا من سفك الدماء والدمار في غزة. وهذا يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقيم إنسانيتنا المشتركة، ويهدد أسس تحقيق السلام في المستقبل».

وشدد على أهمية إنهاء الحرب على غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإنهاء جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية في الضفة الغربية والعنف الذي يرتكبه المستوطنون.

واستطرد: «أمامنا خيار واضح، إما أن نواصل السير على درب الحرب والصراع المظلم والدموي، أو أن نسلك طريق السلام، على أساس حل الدولتين. واليوم، يخطو العالم خطوة مهمة على الطريق لتحقيق السلام العادل والدائم».

وأكد أن الإجماع العالمي لدعم حل الدولتين يبعث برسالة واضحة: «يجب أن ينتهي الصراع، وحل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم الذي يلبي حقوق جميع شعوب العالم».