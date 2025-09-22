قال مارك السفير البريطاني لدى مصر برايسون ريتشاردسون، إن المملكة المتحدة أعلنت الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، من أجل إحياء الأمل في السلام وحل الدولتين.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أنّ هذا القرار التاريخي يعكس التزام المملكة المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويمثل خطوة مهمة نحو بناء مسار للسلام.

وشدد على أن مصر تلعب دورًا حيويًا كوسيط في جهود وقف إطلاق النار، وكطريق رئيسي لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار السفير البريطاني لدى مصر، إلى أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع مصر وشركائها لتحقيق سلام دائم يضمن الأمن والكرامة للجميع.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، أمس الأحد، وهي خطوة تزامنت مع اعترافات مماثلة من كندا وأستراليا والبرتغال.

وبهذا، أصبحت بريطانيا ثالث دولة من مجموعة الدول السبع الكبرى تعترف بدولة فلسطينية، بعد كندا وأستراليا.

وجاءت هذه الخطوة قبل يوم من مؤتمر يُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، حيث من المتوقع أن تعلن عدة دول، بقيادة فرنسا، اعترافها بفلسطين.