 كلب زوجة عصام الحضرى يهاجم مهندسة بمدينة العلمين - بوابة الشروق
الإثنين 22 سبتمبر 2025 4:30 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

كلب زوجة عصام الحضرى يهاجم مهندسة بمدينة العلمين

كتب-أحمد سباق:
نشر في: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 4:24 م | آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 4:25 م

تلقى قسم شرطة العلمين ،بلاغا من مستشفى العلمين النموذجى،يفيد بوصول سيدة فى العقد الرابع من العمر تعمل مهندسة،حالتها حرجة ،نظرا لتعرضها للعقر من كلب تملكه زوجة لاعب كرة القدم عصام الحضرى.

وجاء فى بلاغ السيدة التى تعرضت للعقر فى المحضر رقم 3540 لسنة 2025 ،أن الكلب الذى كان تمسكه زوجة عصام الحضرى بشاطىء مدينة العلمين ،ولم تستطيع السيطرة عليه هجم عليها وتسبب فى جروح لها بالقدم و اليد ين اليمن واليسرى.

فى نفس الوقت قامت مستشفى العلمين النموذجى، بحقن المصابة بالمصل المضاد لعقر الكلاب ووضعها تحت الملاحظة،وعرض المحضر على النيابة العامة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك