كلب زوجة عصام الحضرى يهاجم مهندسة بمدينة العلمين

تلقى قسم شرطة العلمين ،بلاغا من مستشفى العلمين النموذجى،يفيد بوصول سيدة فى العقد الرابع من العمر تعمل مهندسة،حالتها حرجة ،نظرا لتعرضها للعقر من كلب تملكه زوجة لاعب كرة القدم عصام الحضرى.

وجاء فى بلاغ السيدة التى تعرضت للعقر فى المحضر رقم 3540 لسنة 2025 ،أن الكلب الذى كان تمسكه زوجة عصام الحضرى بشاطىء مدينة العلمين ،ولم تستطيع السيطرة عليه هجم عليها وتسبب فى جروح لها بالقدم و اليد ين اليمن واليسرى.

فى نفس الوقت قامت مستشفى العلمين النموذجى، بحقن المصابة بالمصل المضاد لعقر الكلاب ووضعها تحت الملاحظة،وعرض المحضر على النيابة العامة.