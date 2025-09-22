شدد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، على تعامل إدارة النادي بتأن شديد في ملف اختيار المدير الفني الأجنبي الجديد.

صرح يوسف عبر قناة MBC مصر 2 "ندرس أكثر من سيرة ذاتية بدقة وعناية من المدير الرياضي ومدير التعاقدات، وفريق عمل، وشكل مؤسسي، ودراسة كل كبيرة وصغيرة للتعامل مع كل الاحتمالات، ونراعي كل المعايير، ونبذل جهدا كبيرا في هذا الملف تقديرا للجماهير".

أضاف "تحدث البعض عن مدرسة برتغالية وألمانية وسويسرية ، فالتجربة الأخيرة كانت من إسبانيا وقبلها كولر من سويسرا، لم نصل بعد للرتوش الأخيرة، من الوارد أن يكون ألمانيا، فالألمان حققوا نجاحات كثيرة مع الأهلي في فترات كثيرة".

وحدد محمد يوسف بعض الملامح العامة الواجب توافرها في المدرب الجديد، قائلا "يهمنا قوة الشخصية والنواحي الفنية وتنوع الفكر وإجادة اللعب بأكثر من للاستفادة من قوام الفريق، ومعرفته بنظام وطبيعة المنطقة العربية، واللاعبين المصريين".

أوضح "أجواء مصر مختلفة عن أوروبا من حيث السلوكيات والاحترافية، ومن الضروري أيضا معرفة طرق تقبله للتعامل مع الضغوط الإعلامية والجماهيرية".

وتابع "أرفض التجاوز في حق أي مدرب عمل بالأهلي، وأحترم كل المدربين حتى من لم يحالفه يوفق، وهذا وارد في العالم".

وأضاف المدير الرياضي للأهلي "نتحدث سويا داخل النادي بشكل سري للغاية في هذا الملف، وكل الاحتمالات قائمة سواء مدرب شهير له تجارب قوية، أو مدرب لا يكون مشهورا، بل طموحا، وسبق أن حققنا نجاحات مع مثل هذه النوعية".

وبسؤاله عن احتمال تعيين مدرب مصري، أجاب المدير الرياضي للأهلي "نناقش كل الاحتمالات ولن نعلن عن أي شيء إلا بعد اتخاذ القرار".

وأتم يوسف "عامل الوقت لا يهمنا، لا مانع من الانتظار 10 أيام أو أسبوعين أو 21 يوما، لأننا بصدد اختيار مدرب بحكمة وعمق شديد، لقيادة الفريق لموسمين قادمين أو ثلاثة، وعماد النحاس سيكون مدربا للفريق في مباراة القمة، ونتمنى له التوفيق، والأهم مواصلة الانتصارات".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين المقبل في قمة الدور الأول.