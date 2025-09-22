اتحاد منتجي الدواجن: نحقق الاكتفاء الذاتي رغم التحديات والحروب الراهنة

قال ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إنّ هناك تراجعًا ملحوظًا بالأسعار، لتصل إلى 62 جنيهًا للكيلوجرام في المزرعة انخفاضًا من 100 جنيه للكيلوجرام في الربع الأول من 2025.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن هذا التراجع في السعر يعتبر كبيرً جدًا ويصل إلى نسبة 35% تقريبًا.

وأوضح أنه على الرغم من التحديات والصعوبات والحروب الراهنة فإن قطاع الدواجن يحقق اكتفاء ذاتيًّا، مؤكدا أن هناك زيادة في الإنتاجية ما قاد إلى بدء التصدير.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الدول تطلب شراء المنتج المصري سواء دواجن أو بيض أو كتكوت تفريخ أو أمهات، حيث توجد حالة طلب كبيرة.

وشدد على أن صناعة الدواجن في مصر واعدة جدًا، وأن استثماراتها في الأغلب وطنية، ويصل حجم العمالة بها إلى أكثر من 3.5 ملايين عامل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ونوه بأن الدواجن سلعة حية شديدة المرونة صعودًا وهبوطًا في الأسعار، ولا يمكن لأي شخص أو أي جهة التحكم في الأسعار، كما أنه سلعة غير قابلة للتخزين على الإطلاق.

وأوضح أن مصر حققت نجاحات كبيرة في هذا القطاع بما قاد إلى مضاعفة الإنتاج بشكل ملحوظ كل عشر سنوات.