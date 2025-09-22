أعلنت الشرطة الباكستانية أن موادا لصنع القنابل مخزنة في مجمع تابع لمقاتلي حركة طالبان باكستان انفجرت، اليوم الاثنين، في شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا، من بينهم مسلحون ومدنيون.

ووقع الانفجار في وادي تيراه في إقليم خيبر بختونخوا وأسفر عن تدمير عدة منازل قريبة.

وقال ظافر خان، أحد رجال الشرطة، إن ما لا يقل عن 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال لقوا حتفهم بالإضافة إلى ما لا يقل عن 14 مسلحا.

وقال خان إن قائدين محليين من حركة طالبان باكستان وهما أمان جول ومسعود خان قاما بإنشاء مخابئ في المجمع، الذي يستخدم كمصنع لإنتاج القنابل التي يتم زرعها على جانب الطريق.

واتهم المسلحين باستخدام المدنيين كدروع بشرية، وقال إنهما قاما مؤخرا بتخزين أسلحة في مساجد في مناطق أخرى.