 باكستان.. مقتل 24 شخصا على الأقل في انفجار بمجمع عسكري - بوابة الشروق
الإثنين 22 سبتمبر 2025 12:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

باكستان.. مقتل 24 شخصا على الأقل في انفجار بمجمع عسكري

د ب أ
نشر في: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 12:05 م | آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 12:05 م

أعلنت الشرطة الباكستانية أن موادا لصنع القنابل مخزنة في مجمع تابع لمقاتلي حركة طالبان باكستان انفجرت، اليوم الاثنين، في شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا، من بينهم مسلحون ومدنيون.

ووقع الانفجار في وادي تيراه في إقليم خيبر بختونخوا وأسفر عن تدمير عدة منازل قريبة.

وقال ظافر خان، أحد رجال الشرطة، إن ما لا يقل عن 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال لقوا حتفهم بالإضافة إلى ما لا يقل عن 14 مسلحا.

وقال خان إن قائدين محليين من حركة طالبان باكستان وهما أمان جول ومسعود خان قاما بإنشاء مخابئ في المجمع، الذي يستخدم كمصنع لإنتاج القنابل التي يتم زرعها على جانب الطريق.

واتهم المسلحين باستخدام المدنيين كدروع بشرية، وقال إنهما قاما مؤخرا بتخزين أسلحة في مساجد في مناطق أخرى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك