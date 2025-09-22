زعيم كوريا الشمالية يبدي استعداده لإجراء مباحثات مع أمريكا بشروط

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إن بيونج يانج لديها نية لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا تخلت واشنطن عن مخاوفها "الجوفاء" بنزع السلاح النووي، مشيرا إلى أنه حظي بذكريات جيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الاثنين.

وجاءت تصريحات كيم خلال خطابه في اجتماع برلماني رئيسي عقد يومي السبت والأحد، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية المركزية .

وأضاف كيم: "إذا تخلت الولايات المتحدة عن هاجسها الأجوف بنزع السلاح النووي وأرادت متابعة التعايش السلمي مع كوريا الشمالية بعد الاعتراف بالواقع، فلا يوجد سبب يمنعنا من الجلوس معها".

وقال "العالم يعلم بالفعل جيدا ما الذي تفعله الولايات المتحدة بعدما تجبر الدول الأخرى على التخلي عن أسلحتها النووية ونزع السلاح. لن نتخلى عن أسلحتنا النووية مطلقا.. ولن يكون هناك مفاوضات الآن أو لاحقا، بشأن مقايضة أي شيء مع الدول العدائية مقابل رفع العقوبات"، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

واستطرد قائلا: "إنني شخصيا، لا يزال لدي ذكريات جيدة مع الرئيس الأمريكي ترامب".

وقال زعيم كوريا الشمالية، متطرقا إلى الحديث عن كوريا الجنوبية، إنه لن يجري محادثات مع الجنوب أبداً ، مؤكدًا أن الشمال لن يسعى أبدًا إلى الاتحاد مع كوريا الجنوبية.

وعلق كيم كل تعاونه مع الشطر الجنوبي بعد انهيار قمته الثانية مع ترامب في 2019 بسبب خلافات حول العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة ضد الشطر الشمالي.

وتفاقمت التوترات في شبه الجزيرة الكورية في السنوات الأخيرة فيما سرع كيم عملية حشد أسلحته والتحالف مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات كيم فيما غادر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث من المتوقع أن يتحدث عن التوترات النووية على شبه الجزيرة الكورية ودعوة كوريا الشمالية إلى العودة إلى المحادثات، طبقا لأسوشيتد برس.