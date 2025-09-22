جمهورية الدومينيكان تعلن ضبط كوكايين على متن زورق سريع دمرته البحرية الأمريكية

أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان، يوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، أنها صادرت كمية من مخدر الكوكايين الذي تم نقله على متن زورق سريع دمرته مؤخرا البحرية الأمريكية، في إطار مهمة مثيرة للجدل خاصة بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة المخدرات في جنوب البحر الكاريبي.

وأفادت المديرية الوطنية لمكافحة المخدرات بجمهورية الدومينيكان في مؤتمر صحفي، بأنها صادرت 377 طردا من الكوكايين من القارب الذي زعم أنه كان يحمل على متنه 1000 كيلوجرام من المخدرات.

وأوضح المسؤولون أن القارب تم تدميره على بعد نحو 80 ميلا بحريا جنوب جزيرة إيسلا بياتا، وهي جزيرة صغيرة تابعة لجمهورية الدومينيكان.

وأضافوا أن بحرية الدومينيكان عملت بالتعاون مع السلطات الأمريكية من أجل تحديد موقع الزورق السريع الذي زُعم أنه كان يحاول الرسو في جمهورية الدومينيكان، واستخدامها كجسر لنقل الكوكايين إلى الولايات المتحدة.